In dieci anni non si riesce a fare il processo: reato prescritto per tre imputati per spaccio

Per imputati di spaccio di stupefacenti in città è scattata la prescrizione. Analoga decisione per un quarto imputato di favoreggiamento. l prescrizione è stata dichiarata per Enzo Martinelli, 43 anni, Maurizio Iuliano, 30 anni, Raffaele Iuliano, 33 anni che rispondevano di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, e Americo De Blasio 54 anni, che era invece imputato di favoreggiamento.

Il verdetto emerso dal magistrato monocratico Simonetta Rotili dopo che il pubblico ministero aveva chiesto per tre imputati di spaccio una condanna a sette mesi e il minimo della pena per l'imputato di favoreggiamento. Il ricorso alla prescrizione tenuto conto che i fatti risalivano ad un periodo che andava dal 2012 al 2014, dai difensori Antonio Leone, Luca Russo e Fabio Russo. Alla base delle indagini coordinate dall'allora sostituto procuratore della Repubblica Marcella Pizzillo, c'erano intercettazioni telefoniche, perquisizioni, sequestri e dichiarazioni degli acquirenti. In particolare venivano vendute dosi di eroina, ma soprattutto di cocaina, ciascuna delle quali, rispettivamente, al prezzo che andava dai quindici ai trenta euro.