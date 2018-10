Dal Sannio alla Cina Stazione diventa professore universitario

Giovedì 25 Ottobre 2018, 17:45

Dal Sannio alla Cina facendosi apprezzare per i propri lavori e ottenendo ovunque importanti riconoscimenti. Quella di Michele Stazione è una storia che supera i confini nazionali ed europei, con premi ottenuti a Roma, Bruxelles e New York. E per il fotografo classe ‘81 originario di Paolisi questa mattina è arrivato l’ennesimo riconoscimento quando a Jinan, in Cina, è stato insignito della carica di professore onorario all'Università di arte e design Shandong, a Jinan, in Cina.Da 10 anni Stanzione fotografa il mondo. I suoi scatti sono stati esposti in tutto il mondo ma dal 2015 il paese dell’estremo Oriente è diventato casa sua. Sempre questa mattina, il suo ultimo lavoro fotografico è stato premiato, proprio a Jinan, dove è stata inaugurata la VII Biennale Internazionale di Fotografia. Nell’ambito della manifestazione, che prevede mostre, conferenze e forum, vi è un esposizione principale dal tema "La via della seta negli occhi dei fotografi del mondo” curata dai maestri Zeng Yi e Wu Jianjun E tra le foto vincitici, che sono state selezionate per l’esposizione presso il Jinan City Art Museum, c’è anche uno stacco del professionista caudino.