Argento fan delle janare di Benevento: «La leggenda rende magico il Sannio»

Tra proiezioni cinematografiche, interviste intime e dibattiti aperti al pubblico, la terza serata del Bct è un successo. Anche ieri gli spettatori hanno affollato le strade e i vicoli del centro storico del capoluogo. La manifestazione ha aperto le porte al maestro del brivido Dario Argento, cineasta famoso in tutto il mondo per capolavori come «Profondo Rosso» o «L'uccello dalla piume di cristallo», e amante della città delle streghe. «Voglio visitare questa città perché ancora non la conosco bene, ma mi affascina la leggenda delle janare, che rendono magico e unico questo territorio». E su un possibile film ambientato proprio nel Sannio, Argento rilancia «Farò un giro della città e valuterò». Il regista, poi, ha ricevuto il premio alla carriera. «Sono molto contento di questo premio perché è un attestato di stima per tutti i film che ho diretto nella mia vita».



Visibilmente soddisfatto Antonio Frascadore, la mente che ha partorito nel 2016 il Bct, per essere riuscito a portare a Benevento il re dell'horror all'italiana. «Siamo onorati che un mostro sacro del cinema come Dario Argento abbia accettato il nostro invito, soprattutto perché solitamente non è un ospite che decide di andare ai festival» dichiara, per poi raccontare un aneddoto: «Confesso che inizialmente Argento aveva rifiutato la nostra proposta ma a distanza di due mesi ho insistito e alla fine ha dovuto accettare». Dopo l'intervistaviaggio condotta da Michele Moccia, docente di cinema e critico cinematografico, sul palco centrale di piazza Roma è stata proiettata l'ultima pellicola di Argento, «Occhiali Neri», interpretato da due attrici d'eccezione come Ilenia Pastorelli e la figlia Asia Argento. «Le donne sono tornate al centro del mio universo ammette Argento e con questo film volevo riprendere da dove avevo iniziato». Non a caso nel film tornano d'attualità temi centrali della carriera del regista. «La sceneggiatura di questo film ha più di 20 anni ed è stata mia figlia Asia a scoprirla abbandonata in un cassetto. Io non volevo girare questo film ma lei mi ha dato la forza per realizzarlo». Proprio durante il drammatico lockdown che ha cambiato la vita di molti italiani, Argento ha deciso così di buttarsi a capofitto nel nuovo progetto. «Essendo costretto a stare in casa ho deciso di dare una sferzata alla vecchia sceneggiatura».

E mentre Dario Argento raccontava spezzoni della sua lunga carriera, sugli altri palchi in centro storico il regista Paolo Ruffini con gli attori Daphne Scoccia, Claudia Campolongo, Herbert Ballerina, Nicola Nocella, Barbara Venturato, Alba Amira Ramadani e le produttrici Martha Capello e Ilaria Dello Iacono presentavano in anteprima nazionale il film «Rido perché ti amo», le star di «Drag Race Italia», Priscilla, Chiara Francini e Tommaso Zorzi travolgevano gli spettatori di piazza Santa Sofia, ricevendo anche il premio per il programma più innovativo dell'anno, e la conduttrice di «Made in Sud» Lorella Boccia chiacchierava in maniera schietta e naturale con il pubblico di piazza Federico Torre, raccontando la sua esperienza in Rai e qualche curioso retroscena.



Il Bct oggi entra nel vivo con l'arrivo in città di Simona Ventura, Flavio Montrucchio e Cristiana Dell'Anna. Amatissima dal pubblico televisivo italiano, Simona Ventura sarà la protagonista di un incontro alle 21.30 a piazza Roma, nel corso del quale avrà modo di raccontarsi a 360 gradi ripercorrendo una carriera di grande successo. Montrucchio, star del programma targato Warner Bros Discovery «Primo appuntamento» sarà alle 21.15 a piazza Santa Sofia, mentre Dell'Anna presenterà insieme al produttore Nicola Giuliano, il pluripremiato film di Mario Martone «Qui rido io» di cui è protagonista accanto a Toni Servillo, proiettato alle 21.30 ai Giardini della Rocca dei Rettori. Infine sbarcherà a piazza Federico Torre anche il regista della serie cult «Orange Is The New Black» Michael Trimm.