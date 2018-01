De Girolamo: «Ingannato anche Berlusconi, ho i documenti del cambio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 31 Gennaio 2018, 09:20 - Ultimo aggiornamento: 31-01-2018 13:15

Nunzia De Girolamo s'è ritrovata seconda nel collegio proporzionale della Camera, il «suo» collegio, quello di Avellino e Benevento e ha gridato al complotto. All'ultimo minuto, poco prima che suonasse il campanello, è stata scavalcata da Cosimo Sibilia. Apriti cielo. Per compensazione è stata collocata come capolista in Emilia Romagna. Ma lei non si è arresa. È andata in tv e ha sparato ad alzo zero contro i vertici campani del suo partito, di Forza Italia.«Sì. Nemmeno quando ero ministro ho ricevuto tante telefonate, una dietro l'altra».«Tutti gli scontenti d'Italia. Ma non solo. Sto ricevendo i complimenti di persone che nessuno riuscirebbe a immaginare».«Dalla società civile a tutte le persone che credono ancora in una politica diversa fatta in un partito normale e moderato come Forza Italia».«No, non posso dirlo».«Sì. Le liste sono state affidate nelle sue mani. Lui è stato al tavolo con Silvio Berlusconi e il presidente aveva detto una parola chiara sul mio conto. Siccome per me Forza Italia è solo Berlusconi credo che De Siano non abbia avuto rispetto del presidente».«Ma io ribadisco tutto quello che ho detto in tv, portando dei documenti. E ribadisco che per me Forza Italia, come indicazione generica, non esiste. Io parlo con Berlusconi, mi fido di Berlusconi e sono sicura che lui al momento opportuno farà quello che è giusto».«No. Se lui avesse qualcosa da rimproverarmi mi chiamerebbe. Berlusconi che è l'uomo più intelligente che esista, sa bene la verità e conosce le persone e le distingue».«Ma neanche mi ha attaccato».«Ma Forza Italia chi? Ripeto, per me conta la parola di Silvio Berlusconi».«Non è la stessa cosa, no. Una cosa sono le sue parole, un'altra i comunicati anonimi. Detto questo, chiudo la polemica».