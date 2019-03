CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 29 Marzo 2019, 12:30

Samte decapitata. La società partecipata della Provincia è da ieri senza testa: si sono dimessi sia l'amministratore unico Domenico De Gregorio che il direttore tecnico-amministrativo Paolo Viparelli. Un fulmine a ciel sereno, in quanto dalla riunione tenuta l'altra sera alla Rocca con il nuovo Consiglio provinciale non era emerso alcunché che potesse ipotizzare un simile epilogo. Peraltro, a soli pochi mesi dalla nomina a presidente di De Gregorio, incaricato a fine settembre, dopo le dimissioni del predecessore Fabio Solano. De Gregorio motiva la decisione con «il sopraggiungere di situazioni che mi impediscono di svolgere al meglio il mio mandato», pertanto rassegna dimissioni immediate e irrevocabili. Motivazioni che il presidente Antonio Di Maria dice di non conoscere con precisione, pur se ammette che De Gregorio una mezza frase gliela aveva anticipata, ma per cause di ordine personale. «Non così, invece, Viparelli, che non mi ha detto delle dimissioni». De Gregorio, però, premessa l'inesistenza di alcuna polemica con la Provincia, spiega che trattasi di «un messaggio per far comprendere che la situazione è di enorme importanza e va risolta nel più breve tempo possibile».