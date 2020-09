«La Campania è oggi un modello di efficienza e pronta ad accettare la sfida su questo fronte con tutti. In questa città abbiamo visto crescere una bella sanità, nonostante le scorse criticità e la perdita di alcuni primari, ma abbiamo raggiunto un punto di equilibrio.» Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, giunto a Benevento per inaugurare presso l'ospedale San Pio il Centro Florence - Codice Rosa per l'assistenza psicologica, sanitaria e legale delle donne vittime di violenza, il secondo attivato sul territorio regionale dopo quello dell'Ospedale Cardarelli a Napoli.

«Quella di oggi - ha detto De Luca - è una giornata significativa che concretizza la scelta della Regione di dare attenzione a questo tema con una legge ad hoc e fare del 2020 l'anno delle donne in Campania». A ricevere De Luca c'erano il direttore generale dell'azienda ospedaliera Mario Ferrante, il direttore generale della Asl di Benevento Gennaro Volpe ed il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

