De Luca contro il segretario Nato: «Semianalfabeta al vertice»

«Se Putin è colpevole per aver dato il via a una guerra preventiva, è altrettanto vero che non ci sono innocenti per il conflitto in Ucraina». È un fiume in piena il governatore Vincenzo De Luca. Parla della guerra per oltre mezz'ora e non risparmia stoccate a nessuno: dal governo a Biden, passando anche per il segretario della Nato, Jens Stoltenberg, definito «semianalfabeta di ritorno». L'occasione è l'assemblea di Confindustria a Benevento...

