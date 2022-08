De Luca tra Covid ed elezioni: «Apriamo le scuole e le richiudiamo»

«Apriamo il 13 settembre le scuole e, dopo una settimana, dobbiamo chiuderle di nuovo. Non ha molto senso, ma ci faremo trovare pronti. In merito ai contagi, non ci sono emergenze, aspettiamo il 10 settembre e poi valuteremo eventuali disposizioni se saranno necessarie». Lo ha detto ad Airola, nel Beneventano, il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca.

Proprio nel Sannio, insieme al direttore generale della Asl di Benevento Gennaro Volpe, De Luca ha inaugurato il centro anti-diabetico: «Un nuovo tassello della medicina territoriale per garantire a tutti i cittadini della Campania lo stesso standard di cure».