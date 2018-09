Domenica 23 Settembre 2018, 16:12 - Ultimo aggiornamento: 23-09-2018 16:58

«L'accattonaggio da parte degli extracomunitari è un fenomeno organizzato dalla criminalità». Ne è convinto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che a margine della festa de L'Unità alle terme di Telese ha risposto ai giornalisti su quanto avvenuto ieri a Salerno, dove il governatore ha fatto fermare la sua auto di servizio ed è sceso per chiedere l'intervento dei vigili urbani nei confronti di un nigeriano che chiedeva l'elemosina nei pressi di un supermercato. Episodio analogo a quello avvenuto anni fa quando De Luca era sindaco di Salerno, e rievocato ai cronisti dallo stesso governatore: «Bloccai un extracomunitario di mattina davanti a un supermercato. Aveva in tasca, già alle 10 del mattino, 120 euro e tre telefoni cellulari di ultima generazione. Queste cose non possono essere tollerate. Questo vuol dire che c'è una rete organizzata, non è una cosa spontanea».Ed ecco la proposta: «Minniti ha fatto un lavoro eccellente per frenare gli sbarchi ma dal punto di vista della sicurezza urbana siamo ancora a zero. Non abbiamo normative che consentano alle forze dell'ordine di intervenire in maniera efficace. Dobbiamo reagire, con equilibrio e senso di umanità ma anche con il pugno di ferro nei confronti dei delinquenti», ha detto il governatore ribadendo che va rilanciato in altre aree il piano per la sicurezza firmato a giugno con Minniti per Castel Volturno «Dobbiamo prendere in mano alcune situazioni, a cominciare dal quartiere Vasto di Napoli dove sarebbe bene che gli amministratori del Comune anziché pensare alle fesserie pensassero a fare gli amministratori, a mettere dei vigili urbani, a organizzare piani contro l'abusivismo».