Pulizia e sicurezza, il sindaco incontra i comitati di quartiere

BENEVENTO - Il sindaco Clemente Mastella e l’assessore all’ambiente Alessandro Rosa hanno convocato a palazzo Mosti i rappresentanti dei comitati di quartiere del centro storico (Triggio e altri). All’ordine del giorno la questione relativa alla situazione delle varie zone, in particolare per quanto concerne sicurezza, pulizia e gestione, oltre a un reciproco aggiornamento nell’ambito di un rapporto di collaborazione che la giunta ha inteso instaurare. Lo spunto è arrivato dall’appello lanciato da alcuni presidenti di comitati che suggerivano la creazione di task force e l’installazione di telecamere di videosorveglianza per porre fine a determinati fenomeni legati a episodi di vandalismo o abbandono di rifiuti nelle stradine.



Nelle ultime ore ispettori dell’Asia hanno già provveduto a effettuare un monitoraggio nelle zone più critiche riscontrando, in particolare, al Trescene e nei pressi dell’Arco del Sacramento una situazione ottimale per quanto concerne la questione dei rifiuti. «Come assessorato all’ambiente – spiega Rosa – da mesi stiamo intervenendo in maniera costante e capillare presso tutti i quartieri per tenere pulita la città. E’ una mission ben precisa alla quale tiene tanto anche il sindaco Mastella. Ci stiamo battendo anche per tentare di porre fine al triste fenomeno dell’abbandono di sacchetti vari di rifiuti. Purtroppo avviene che nelle ore serali considerato che non c’è la possibilità di poter effettuare controlli, questi incivili che non so chiamare diversamente, lasciano buste o scatoli di immondizia disseminati. E’ necessario che ci sia anche una presa di coscienza della gente e che soprattutto si concretizzi uno spirito di collaborazione che non renda vani i nostri sforzi e quelli dell’Asia».