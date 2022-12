Torna alla ribalta il rione Triggio. Le numerose criticità dello storico quartiere, quello più antico della città, hanno fatto accendere le telecamere ai consiglieri comunali del Pd. È in fase di preparazione un dossier corredato anche da numerose foto e che sarà portato all'attenzione delle apposite commissioni consiliari. In particolare si richiedono interventi per rendere la zona maggiormente vivibile e maggiormente attrattiva in considerazione anche dei numerosi monumenti esistenti.

«Nei giorni scorsi dice il consigliere d'opposizione Giovanni De Lorenzo - ho ricevuto segnalazioni su alcune criticità riguardanti il rione Triggio. Tra l'altro, proprio in queste ore ricade il decimo anniversario del crollo di parte del capitello posto alla sommità delle mura longobarde di via Torre della Catena, avvenuto nella notte del 18 dicembre 2012. Da allora è stata posta una puntellatura in legno per ragioni di sicurezza, non più rimossa. Questo episodio al di là di quelle che sono le competenze della Soprintendenza fotografa alle perfezione la situazione di questo rione. Va aggiunta poi la necessità di qualche intervento di manutenzione per le numerose buche, la sconnessa pavimentazione e i detriti che otturano, almeno parzialmente, i tombini in varie strade del quartiere, in particolare in via Angelo Catone, vico Felice Fimbro e calata Olivella».



De Lorenzo ufficializza l'impegno dei colleghi del suo partito a richiedere, dunque, provvedimenti e interventi di miglioramento. «Andrebbe incrementato il numero di cestini gettacarte - continua - e implementato l'intervento della pulizia delle strade e installate telecamere per la videosorveglianza. Mi piace anche ricordare che il Rione Triggio è pieno di monumenti come il Teatro Romano, l'area archeologica dell'Arco del Sacramento, l'abbazia dei santi Lupolo e Zosimo, successivamente di San Lupo, le terme di San Cristiano, reperti storici e suggestive stradine che andrebbero maggiormente valorizzati e che potrebbero portare all'aumento della presenza di turisti. Pertanto unitamente agli altri consiglieri del gruppo del Pd porremo grande attenzione nelle apposite commissioni consiliari che saranno convocate con quest'ordine del giorno».



Circa un mese fa il sindaco Mastella a palazzo Mosti si è intrattenuto con il presidente del comitato di quartiere Trivium Fusco al quale confermò la sua volontà di intervenire. In quella occasione si parlò anche di via Episcopio dove nelle prossime settimane potrebbe essere istituito il senso unico di circolazione. In quel tratto, però, è necessario intervenire con urgenza sui marciapiedi che sono impraticabili e con buche e per evitare parcheggi selvaggi.