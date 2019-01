Giovedì 10 Gennaio 2019, 15:54 - Ultimo aggiornamento: 10-01-2019 15:56

BENEVENTO - Stamattina sequestro prevntivo dei dehors di sei attività commerciali nel centro storico di Benevento e i titolari dei locali sono indagati per reati di tutela indiretta e paesaggistica previsti dal Codice dei Beni Culturali. A eseguire il provvedimento emesso dal gip del tribunale di Benevento, il nucleo dei carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Napoli. L’indagine scaturisce da una segnalazione della Soprintendenza che denunciava la realizzazione di una struttura amovibile in area ricadente nel centro storico del Comune – sottoposto a tutela monumentale – in assenza della prescritta concessione della competente Soprintendenza.Il decreto di sequestro, con facoltà d’uso per il termine di 45 giorni al fine di munirsi delle autorizzazioni prescritte, è apparso necessario visto che gli indagati non avevano adeguato le strutture realizzate alle prescrizioni indicate, lasciando inalterate le installazioni nelle aree antistanti gli esercizi commerciali. Indagini sono in corso per accertare se vi siano altri esercizi commerciali nelle medesime condizioni.