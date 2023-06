Del progetto benebike restano solo le stazioni di ricarica

Del progetto Benebike, il servizio di bike sharing che prevedeva l'affitto di biciclette a pedalata assistita in città, sono rimaste solo le stazioni per la sosta e la ricarica. Una si trova in viale dell'Università, accanto alla sede dei Servizi sociali del comune di Benevento, le altre tre alla stazione centrale, a piazza Risorgimento e piazza Cardinal Pacca.

Surclassato dal più recente servizio di mobilità sostenibile con i monopattini e gli scooter elettrici, che però sono stati ritirati dalla società spagnola Reby a dicembre scorso, del progetto di bike sharing restano solo degli scheletri.