Inaugurato circa due mesi fa, il mercato rionale degli ambulanti di viale Delcogliano in programma tutti i martedì, finora si è rivelato un flop per gli esercenti. Pochi i frequentatori, sporadici gli acquisti. Un'avventura che non ha regalato i risultati sperati nonostante sia stata adeguatamente pubblicizzata, e che per certi aspetti conferma anche le difficoltà che sta registrando nel capoluogo da diversi mesi il commercio tradizionale, sia quello a posto fisso che con stand mobili. Un aspetto che richiede indubbiamente riflessioni più approfondite e l'adozione di strategie per effettuare interventi mirati.

Un settore che ha assolutamente bisogno di aiuti, novità e una nuova regolamentazione per rilanciarsi ed evitare la continuazione dello stillicidio riguardante la chiusura di negozi o la consegna di licenze, nel caso degli ambulanti. Come noto il mercato di via Delcogliano era stato istituito dopo una serie di confronti tra Comune e ambulanti stessi, in sostituzione di quello di piazza Cardinal di Pacca che è stato chiuso da maggio scorso in concomitanza con l'inizio dei lavori per la costruzione di un infopoint turistico ed i conseguenti ritrovamenti archeologici che sono ancora oggetto di approfondimenti. Era stato scelto il quartiere Pacevecchia anche in base alle richieste pervenute da gruppi di residenti della zona.

«C'erano tutte le premesse dice il presidente provinciale di Anva Confesercenti Pompeo Marinazzo per un discorso proficuo in una zona nuova, tanto è vero che diversi colleghi in queste settimane hanno partecipato ai vari mercati. Dopo una fase iniziale d'attesa e di speranze, però, visto che non c'erano clienti, molti hanno anche evitato ultimamente di montare le bancarelle ed hanno preferito restarsene a casa per risparmiare almeno le spese, considerato che per diversi martedì si incassava di meno di quanto si investiva tra benzina, lavoro, pagamento suolo e così via. Noi, però, non molliamo, abbiamo le famiglie da sfamare, il nostro lavoro è questo, e cercheremo di valorizzare già a partire dall'ormai imminente mese di settembre questo nuovo mercato, riproponendoci alla clientela, e lo faremo come sempre in maniera compatta, considerato che non se parla proprio di ritornare a piazza Pacca, almeno per i prossimi mesi».

A breve scadenza sarà convocata una assemblea di tutti gli iscritti ANVA per stabilire il nuovo piano. «Punteremo ad aumentare il numero degli stand, con una presenza massiccia che renda più attrattivo il mercato di via Delcogliano dice l'ambulante Isidoro Miranda -, in modo che aumenti il numero dei clienti. E' una carta importante che ci giocheremo, naturalmente, con l'accordo di tutti e ne approfitto per ribadire che da noi si compra sempre a prezzi competitivi, ancora più di quelli online e che bisogna difendere sempre il pil sannita».

Nel frattempo per la categoria c'è all'orizzonte un altro "spauracchio" costituito dalla decisione di alcuni Comuni di attuare controlli più severi e serrati sui vari commercianti, cominciando dal DURC. «Viste le difficoltà del momento dice Marinazzo appare normale che ci sia qualche collega che può vantare qualche piccolo arretrato contributivo che sta sanando gradualmente, di certo non viene aiutato bloccandogli il permesso ad operare in un determinato mercato».

In merito al mercato di viale Delcogliano, adiacente l'azienda ospedaliera San Pio Dal suo canto l'assessore alle attività produttive Luigi Ambrosone ribadisce la disponibilità del Comune ad affiancare nelle varie iniziative gli esercenti locali: «Come sempre a titolo personale e come amministrazione comunale sono al loro fianco per cercare di risolvere problemi e promuovere proposte adeguate. Per Pacevecchia dispiace che non ci sia stato il successo sperato, ma probabilmente bisogna anche attendere ancora qualche mese in modo che col tempo ed il tam tam tra le persone anche mentalmente venga recepita questa nuova location che a me onestamente non dispiace ».