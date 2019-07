Sabato 20 Luglio 2019, 10:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il compito di dotare finalmente la città di Benevento di un sistema di depurazione che la mia amministrazione aveva assunto all'atto del suo insediamento si è concluso in maniera definitiva per quanto di competenza del Comune. Ora, infatti, spetta al commissario Rolle l'espletamento della gara». Lo ha comunicato il sindaco di Benevento, Clemente Mastella che aggiunge: «È bene ricordare che alcuni ritardi sono dipesi dalla scelta del sito, che com'è noto abbiamo affidato all'Autorità di Bacino, e dal confronto che abbiamo avviato con le organizzazioni ambientaliste per acquisire ulteriori elementi nella valutazione dell'impatto ambientale dell'opera. Va, inoltre, ricordato che abbiamo dovuto interloquire con la Regione, che ringrazio, per recuperare la fonte di finanziamento persa dalla precedente amministrazione».«Abbiamo inoltre accantonato - evidenzia Mastella -, sia pure tra mille difficoltà, tre milioni di euro consegnati al commissariato di governo, assieme ai nove del finanziamento recuperato, al fine di consentire l'espletamento della gara. La città di Benevento potrà quindi finalmente dotarsi di un sistema di depurazione atteso da secoli e di conseguenza migliorare anche la sua posizione nelle classifiche sulla qualità della vita che, com'è noto, ci vedono fortemente penalizzati proprio a causa dell'assenza di un sistema di depurazione». «Né va dimenticato - sottolinea - che abbiamo chiesto al ministro Costa ulteriori finanziamenti per completare il sistema di depurazione della città e che lo stesso ministro, nonostante qualche sgarbo istituzionale, si è pubblicamente impegnato, anche attraverso i suoi dirigenti, a stanziare ulteriori 18 milioni di euro in tre anni. Impegno che ora speriamo il ministro Costa mantenga, provvedendo anche a convocare al più presto una conferenza di servizi che coinvolga il commissario di governo, la Regione e il comune di Benevento in modo da definire l'iter di completamento del sistema di depurazione della città».«Certamente non potevamo fare miracoli - conclude Mastella -, né si poteva agire con maggiore celerità, anche alla luce del fatto che solo di recente il commissario Rolle ha ricevuto maggiori poteri rispetto a quelli che aveva in precedenza. Posso dunque tranquillamente affermare che la nostra parte l'abbiamo fatta fino in fondo e che i tempi di realizzazione del depuratore a questo punto non dipendono più da noi».