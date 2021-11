Depuratori e fiumi inquinati maxi sequestro alla Gesesa

Un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di denaro, di beni mobili e immobili per un ammontare di 78.210.529 euro nella disponibilità della Gesesa, società che gestisce il servizio idrico e di depurazione in città e in alcuni centri della provincia, è stato chiesto dalla Procura diretta da Aldo Policastro e dal sostituto procuratore Assunta Tillo e adottato dal Gip Loredana Camerlengo. A dare attuazione al...

