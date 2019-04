CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 12 Aprile 2019, 12:00

Approvazione unanime da parte del comitato esecutivo dell'Ente Idrico Campano: il sistema di depurazione più adeguato per Benevento è quello a più impianti. Dalla prefattibilità si passa alla fase operativa, alla progettazione. Ovviamente dopo aver verificato vari aspetti: dalla compatibilità urbanistica a quella ambientale, ad eventuali vincoli dei siti. Ieri pomeriggio, l'Eic ha recepito la proposta di deliberazione illustrata dal direttore generale Vincenzo Belgiorno e dopo l'intervento del sindaco di Faicchio Nino Lombardi, componente del comitato. La proposta progettuale ritenuta più opportuna è stata quella licenziata dal tavolo tecnico presieduto dal commissario Rolle: la soluzione preferibile è la realizzazione ex novo di due impianti di potenzialità prossima a 10.000 abitanti equivalenti a Santa Clementina e a valle del cimitero, oltre all'adeguamento del depuratore esistente a Ponte delle Tavole di potenzialità pari a 6.500 abitanti equivalenti; infine, la realizzazione di un impianto da 30.000 abitanti equivalenti, con ipotesi di localizzazione in un'area di Sant'Angelo a Piesco. La soluzione più adatta a consentire la realizzazione in tempi brevi di una capacità depurativa pari al 50% di quella richiesta e ridurre il carico inquinante dei corpi idrici ricettori in tempi minori rispetto alle altre soluzioni. Per non dire dell'aspetto economico, poiché le risorse disponibili, allo stato, non consentono la realizzazione immediata di un unico impianto, mentre, nell'arco di due anni, il sistema a più impianti, con il revamping di quello esistente a Ponte delle Tavole, assicurerebbe il trattamento depurativo a norma di poco meno della metà degli abitanti equivalenti.