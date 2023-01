Si terrà questa sera alle 21. 30 presso il circolo Arci Doppio Zero Lab di Cusano Mutri, il Solo show di Francesco Di Bella, storico frontman della band partenopea dei 24 Grana. Uno spettacolo intimo e coinvolgente, portato di recente in giro su tutto il territorio regionale «al caldo di piccole osterie che profumano di casa».

«In questi ultimi mesi ha spiegato l'artista - ho avuto voglia di ritornare a qualcosa di estremamente semplice, cantare le mie canzoni seduto, come nella mia cameretta, quando ero un ragazzino e non la smettevo di sognare». Di Bella inizia la sua carriera artistica dando vita negli anni 90 ai 24 Grana, band antesignana dell'alternative rock italiano. Il primo lavoro in studio, nel 1996, è «Loop» che sorprende positivamente la critica per la freschezza con cui fonde nuovi stili di musica, come il dub e il trip hop, a testi poetici e dalla forte carica sociale. Le performance di Francesco sono coinvolgenti ed energiche, il gruppo spopola nei club, nei centri sociali, tra festival nazionali e non solo. Con i 24 Grana, incide 8 album, e intanto coltiva collaborazioni con Bisca, 99 Posse, Almamegretta, Marina Rei e Riccardo Sinigallia. Nell'estate 2020 continua a portare in giro la sua musica con il progetto «Ballads». A metà aprile 2021 è uscito il suo nuovo singolo «Coramare».