Martedì 9 Aprile 2019, 02:00

BENEVENTO - «Faccio il tifo per il Sannio la vostra iniziativa può rappresentare una leva importante per tutto il comparto vitivinicolo italiano». Così il vice premier Luigi Di Maio incontrando ieri a Verona i sindaci della «Capitale europea del vino» presso il padiglione del ministero delle politiche agricole. Un veloce scambio di battute, accompagnato da una degustazione di gelato al gusto di Falanghina, tra il responsabile del dicastero dello sviluppo economico e gli amministratori beneventani impegnati al «Vinitaly» in una vera e propria missione promozionale. Spazio espositivo del Mipaaft che nella mattinata aveva ospitato il confronto con il sottosegretario all’agricoltura Alessandra Pesce.