È stato condannato per diffamazione aggravata Attilio Carolla, 52 anni, beneventano, a giudizio per il contenuto di un post da lui redatto su Facebook contro il sindaco Clemente Mastella. Il magistrato monocratico Sergio Pezza ha modificato l'iniziale imputazione di minaccia aggravata in quella di diffamazione. All'imputato è stata comminata una multa da 500 euro e un risarcimento di 600 euro in favore della parte civile.

La vicenda aveva perso il via il 17 gennaio del 2021, quando l'imputato sul profilo Facebook di un'altra persona aveva redatto un commento sul sindaco che aveva perso parte alla trasmissione Mezz'ora in più su Rai3 condotta da Lucia Annunziata. Nel post Carolla addebitava a Mastella il solito «comportamento di contadino» definendolo «Mangia pane a tradimento sulle spalle dei cittadini». Infine la farse «Devi fare la fine di Aldo Moro». Mastella aveva sporto denuncia in Questura facendo presente che quelle frasi «non solo offendevano la sa reputazione, ma generavano anche un reale timore e un turbamento emotivo nella sua persona, in considerazione della tragica fine del presidente Moro ucciso dalle Br». L'indagine della Digos, coordinata dal sostituto procuratore Di Lauro, portò all'acquisizione dei profili di Carolla. Mastella si è costituito parte civile con l'avvocato Mario Salerno. L'imputato è stato difeso da Fabio Russo.

en.ma.