Via alla gara per la messa in esercizio della Diga di Campolattaro. Tra meno di tre anni, il bacino sul Tammaro dispenserà acqua potabile a gran parte dei cittadini sanniti, coprendo il 40 per cento del fabbisogno dell'intera Campania. Uno scenario che appare irreale dopo un'attesa lunga mezzo secolo, ma che è scritto nero su bianco nei provvedimenti governativi. Il decreto 16 dicembre 2021 del ministero Infrastrutture fissa nel prossimo 30 settembre il termine per l'aggiudicazione dei lavori, che dovranno concludersi entro il 31 marzo 2026. L'invaso sul Tammaro è inserito tra le opere strategiche nazionali finanziate dal Pnrr, e tra poche ore muoverà un passo importante verso l'entrata in funzione. Il ministero delle Infrastrutture ha annunciato ieri che «il bando per i lavori alla diga di Campolattaro sarà pubblicato lunedì 26 giugno sulla piattaforma della Regione Campania e sulle Gazzette europea e italiana». «La gara - ricorda il Mit - è stata indetta dalla Regione Campania che, insieme con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha stanziato in totale 700 milioni. La procedura di gara è finalizzata all'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori. Si procederà alla stipula di un accordo quadro, facendo ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa». Il progetto prevede la realizzazione di una galleria di derivazione lunga 7,6 chilometri, di un impianto di potabilizzazione a Ponte con serbatoio di accumulo, l'integrazione dei sistemi acquedottistici della provincia di Benevento, un adduttore primario irriguo e due impianti idroelettrici.

Uno step fondamentale reso possibile dal favorevole decreto di compatibilità ambientale rilasciato il 16 marzo dal ministero dell'Ambiente. Dalla Rocca arriva il plauso all'accelerazione dell'iter: «La pubblicazione della gara - spiega il presidente Nino Lombardi - per i lavori di potabilizzazione della Diga di Campolattaro, classificata opera strategica nazionale dal governo Draghi, è un atto che assume straordinario rilievo per il Sannio. Una notizia che attendevamo da molto tempo. La Provincia ha lavorato a lungo non solo per la manutenzione dell'impianto e per la realizzazione di alcune opere annesse, ma anche per assicurare finalmente, a 30 anni dall'ultimazione dei lavori dello sbarramento, lo sfruttamento del grande bacino idrico. Sottolineo in particolare il confronto e il raccordo istituzionale che la Provincia ha avuto con la Regione perché fosse sottoscritto e approvato l'Accordo quadro dell'agosto 2022 con il coinvolgimento delle istituzioni, degli enti strumentali e delle rappresentanze sindacali del settore primario. Quell'atto - rivendica Lombardi - consente oggi di avviare la gara per lavori tra i più imponenti che il Sannio abbia mai visto, per un investimento pari a 700 milioni».

Dal mondo agricolo arriva però ancora una volta l'allarme affinché le migliaia di aziende del settore non vengano tagliate fuori dalla svolta epocale: «Che la Diga entri in funzione dopo decenni di attesa fa piacere a tutti, ma non possiamo sottacere i gravi limiti che questa operazione rischia di avere - denuncia Gennarino Masiello, leader provinciale e vicepresidente nazionale di Coldiretti -. Ad oggi gli interventi programmati riguardano solo marginalmente l'utilizzo irriguo a beneficio delle aziende sannite. Si prevede infatti soltanto un adduttore primario da Ponte al bacino del Grassano, senza opere di derivazione locale che possano servire le attività agricole e in primis la vitivinicoltura dell'area telesina, come da noi richiesto. Men che mai fanno parte dell'attuale programmazione l'estensione della rete irrigua ad altri territori della provincia e agli allevamenti del Fortore che d'estate sono costretti ad abbeverare i propri animali con i carri botte. Di fatto siamo fermi al protocollo stipulato qualche mese fa con Regione, Provincia, Consorzio Sannio Alifano, un documento d'intenti rimasto al momento privo di seguito. So che il presidente della Provincia Lombardi ha in animo di riprendere in esame la questione, ma occorre muoversi subito». Masiello indica la possibile rotta da seguire: «Le istituzioni e le sigle di categoria devono fare fronte comune per chiedere con forza che nella progettazione esecutiva in via di affidamento vengano inserite contestualmente anche le opere infrastrutturali per l'agricoltura e la zootecnia sannita. Se lasciamo passare invano un treno come questo, rischiamo di non prenderlo più». Da Lombardi arriva una prima rassicurazione: «Non appena terminata la fase di approvazione del Bilancio, convocherò le organizzazioni di categoria, la Regione e il Consorzio di bonifica, firmatari del protocollo d'intesa. Puntiamo a garantire il più capillare utilizzo possibile della risorsa idrica a tutti i comprensori della provincia».