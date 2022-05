Digitale, svolta con i fondi del Pnrr disco verde al piano servizi «smart»

Rendere sempre più fruibili in chiave digitale i servizi per il cittadino. Il sindaco Clemente Mastella ha annunciato che è pervenuta la comunicazione, da parte del dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'ammissione al finanziamento della proposta progettuale inoltrata da Palazzo Mosti a valere sull'avviso Pnrr «Missione 1 - componente 1 - investimento 1.2 Abilitazione al cloud per le Pa...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati