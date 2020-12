Benevento poco smart: digitalizzazione appena avviata

BENEVENTO - L’impatto dell’emergenza Covid 19 ha accelerato la trasformazione digitale delle città italiane, ma non in modo uniforme. E Benevento rientra nel gruppo di quelle in cui il processo è stato avviato ed è quindi in una fase piuttosto embrionale. Lo stabilisce «ICity Rank 2020», il rapporto sulle città italiane intelligenti e sostenibili realizzato da Fpa, società del gruppo Digital360, presentato ieri al Forum Pa Città.

La classifica è guidata da Firenze, Bologna e Milano, dove la digitalizzazione è considerata in fase molto avanzata. Agli ultimi posti dell’ultimo gruppo (città con ritardi critici) , invece, le città di Enna, Chieti e Agrigento, con Avellino e Caserta a pochissima distanza, rispettivamente al 101° e 102° posto su 107. Non va molto meglio a Benevento che si piazza in una poco lusinghiera 96° posizione, nel penultimo gruppo (digitalizzazione avviata). Ma, forse un po’ a sorpresa, in una delle sottoclassifiche del report, quella relativa alla trasparenza, il capoluogo si colloca invece al vertice unitamente a Bari, Catanzaro, Latina, Novara, Padova e Trento, oltre che Milano e Firenze.

Quanto alle altre città campane, Salerno è nello stesso gruppone di Benevento ma con un punteggio un po’ più alto che la fa salire al 90° posto, mentre Napoli rientra nel gruppo delle città con un livello di digitalizzazione discreto ed è al 37° posto.

