Dimensionamento scolastico, alla Provincia tavolo interistituzionale

«Se il ministero dell'Istruzione darà attuazione alla norma contenuta nella Legge di bilancio, il Sannio potrebbe perdere 16 dirigenze scolastiche creando in tal modo nuove e devastanti sperequazioni territoriali nell'erogazione dei servizi pubblici essenziali». Lo ha dichiarato Nino Lombardi, presidente della Provincia di Benevento, in seguito ad un tavolo tecnico sul dimensionamento scolastico tra istituzioni e sindacati che si è tenuto questa mattina alla Rocca dei Rettori.



Per questa ragione il consesso ha deciso all'unanimità di indire, per il prossimo 5 giugno, una riunione di lavoro con la partecipazione della deputazione parlamentare e regionale, dell'assessore regionale all'Istruzione, dei sindacati, dei sindaci e dei consiglieri provinciali per definire una proposta comune di criteri che siano in grado di garantire la presenza sul territorio del maggior numero possibile di dirigenze.