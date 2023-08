Diocesi Cerreto-Telese-Sant'Agata dei Goti: il vescovo rinnova le cariche

Tempo di nomine nella diocesi di Cerreto Sannita - Telese - Sant’Agata de’Goti. A renderle pubbliche è stato il vescovo della diocesi sannita, don Giuseppe Mazzafaro dopo «un attento e lungo discernimento, sia personale».

Le nomine, attive dal 1 settembre, andranno a riorganizzare gli Organi, gli Uffici e i Servizi diocesani, disponendo le seguenti nomine. All’Ufficio per l'Evangelizzazione e la Catechesi andrà don Gianmaria Cipollone, all’Ufficio per la Pastorale Familiare don Michele Volpe, don Antonio Parrillo, Bartolomeo Festa e Filomena Rubino con Salvatore De Lucia e Assunta Parrillo. Al Servizio per la Pastorale Giovanile e la Pastorale Studentesca: don Giuseppe Di Lorenzo, don Valentino Simone e Gianluca Nunziante. All’Ufficio per la Pastorale della Terza Età: don Ionut Pirtac. Direttori del Centro Missionario Diocesano saranno Armando Mongiovì e Giuliana Mancino. Per l’Ufficio per la Pastorale Vocazionale e dei Ministranti Comunità Vocazionale "Casa Samuele" scelti don Giudo Santagata e don Alex Criscuolo.

A guidare l’Ufficio per la Pastorale della Vita sarà padre Rosario Lombardi mentre alla guida del Servizio diocesano per il Progetto Culturale ci sarà Rossella Carlo.

Don Nicola Dobos dirigerà l’Ufficio per l'Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso mentre don Franco Pezone sarà alla guida dell’Ufficio per la Formazione Permanente del Clero. Don Claudio Carofano sarà all’Ufficio per la Formazione al Diaconato Permanente e don Alfonso Salomone all’Ufficio Scuola - IRC. All’Ufficio per la Pastorale del Tempo Libero, dello Sport, del Turismo e dei Pellegrinaggi andranno: don Giuseppe Di Lorenzo e Nicola Ferrara. All’Ufficio Confraternite don Domenico Angelo Napolitano. Don Saverio Goglia e don Valentino Silone andranno all’Ufficio per le Comunicazioni Sociali, Ufficio Liturgico e Cerimoniere sarà don Domenico De Sanctis, all’Ufficio per la Musica Sacra chiamati Elvira Landino e Nicola Florio. Alla Caritas resta in sella don Giuseppe Di Santo, Luca Pacelli al Progetto Policoro, don Franco Pezone e Lia Salomone all’Ufficio Migrantes, mentre Fabio Della Ratta dirigerà l’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro.

All’Ufficio per la Pastorale della Salute don Giuseppe Oropallo e padre Camillo Iovieno, al Servizio per la Tutela dei Minori, Maria De Carlo, alla Scuola di Impegno Socio-Politico don Matteo Prodi. Nomine anche per la Cancelleria dove andranno don Domenico De Santis e don Raffaele Palladino, all’Ufficio Economato don Flaviano Foschini, all’Ufficio Amministrazione, Maria Orsola Vallone. All’Istituto Diocesano per il Sostentamento Clero, don Pasquale Petronzi mentre all’Ufficio tecnico — Edilizia di culto ci saranno don Donatello Camilli e Vittorino Onofrio. All’Archivio Storico e Biblioteche Ufficio per l'Arte Sacra e i Beni culturali ci sarà don Alex Criscuolo, delegati per il Sinodo: Loredana Giamei e Pietro Festa.