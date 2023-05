Dipendenti Eav in agitazione, Matera caustico con la Provincia

«In merito alle notizie sullo stato di agitazione dei dipendenti Eav della tratta Benevento-Cancello, vista anche la nota del presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, voglio sottolineare come dall'inizio del mio mandato da senatore ho avviato da subito una interlocuzione costante con il presidente e i tecnici di Eav, con il comitato dei pendolari e con i dipendenti che lavorano sulla tratta e che, in attesa della riapertura, purtroppo vengono ricollocati».

A dichiararlo è il senatore di Fratelli d'Italia, Domenico Matera che aggiunge: «Ho portato sul posto il presidente De Gregorio, i tecnici e i direttori dei lavori per verificare lo stato dell'arte, provvedendo a contattare nuovamente il presidente De Gregorio, gli ingnegnieri Spostito e Fusco per avere rassicurazioni sui tempi della riapertura annunciati per la fine del 2023.

Tutti mi hanno assicurato che i lavori termineranno, da cronoprogramma, entro il mese di ottobre. Ho suggerito di chiedere in anticipo il nulla osta dell'Autorità preposta alla sicurezza ferroviaria per non perdere altri mesi preziosi. Conosco bene i disagi che vivono ogni giorno i pendolari che vedono allungarsi i tempi di percorrenza da e per Napoli, oltre alla difficile questione dei dipendenti ricollocati. Come Fratelli d’Italia, continueremo a vigilare affinché le rassicurazioni ricevute vengano mantenute».

«Una cosa voglio dirla - conclude Matera -: leggere solo oggi l'interessamento della Provincia che sollecita noi parlamentari ad attivarci, non può farmi che piacere, ma se si fossero fatti sentire con la Regione Campania, non solo sarebbe stato meglio ma il tempestivo intervento avrebbe ulteriormente agevolato l'obiettivo comune del rispetto della tempistica dei lavori e del ripristino della tratta. Possiamo concludere tranquillamente affermando che aver votato De Luca e sostenere, ancora oggi, De Luca quale presidente della Regione Campania non è stato e non è un buon affare per Benevento e per la provincia intera».