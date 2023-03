L'ex direttore Parente dona 600 volumi al Centro operativo della Soprintendenza

Giovanni Parente, ex direttore del Centro operativo beneventano della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, ha donato 600 volumi alla biblioteca della struttura, contribuendo ad arricchirne la dotazione e ad accrescerne l'appeal per gli studiosi.

I volumi afferiscono in gran parte all'ambito storico-artistico, di cui Parente si è occupato durante gli anni di servizio prestato presso il Ministero della Cultura, prima del suo pensionamento. “Auspichiamo – ha dichiarato l'attuale direttore del complesso di viale degli Atlantici, Gerardo Marucci – che questo gesto generoso possa ispirare altre persone a mettere in campo azioni concrete per il bene comune”.