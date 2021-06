Forte perdita e lavori a una condotta: disagi idrici a Benevento e dintorni

GESESA comunica che a causa di lavori urgenti da parte della Regione Campania, sulla condotta Torano Biferno, a causa di una forte perdita riscontrata nel territorio di San Salvatore Telesino, a partire da subito ci saranno disagi nell’erogazione idrica nei comuni di Benevento, Ponte e Torrecuso (zona Torrepalazzo).

Per la città di Benevento le zone interessate dai disservizi sono:

Zona Capodimonte IACP e intero quartiere, compresa zona di Ponte Valentino fino a contrada Faieta, Zona Cancelleria, Zona San Cumano e Piano Cappelle, Contrade Nord (Roseto, Murata, San Chirico, San Domenico, Acquafredda, Cardoni, Ciofani, Capoiazzo, Corvacchini, Camerelle, Pestecchia, Piano Borea, san Francesco, Spezzacatene e Sponsilli), Zona Torre Palazzo (utenze parte del comune di Benevento), Zona San Vitale, Zona San Liberatore e Monteguardia, Contrada Olivola, Zona ASI, Distretto Via Avellino e traverse, via Perasso e traverse, Piazza Risorgimento e traverse, parte di Viale dei Rettori e traverse, via Colle Vaccino fino alla rotonda di San Pasquale e traverse, Piazza Castello e solo la parte alta del Corso Garibaldi (fino a Piazza Federico Torre, con Via Annunziata compresa), Distretto Viale Atlantici e traverse, Viale Mellusi e traverse, Via Calandra e traverse, Via Meomartini e traverse fino a tutta zona Cretarossa, Distretto Pacevecchia (tutta la zona), Via F. Rosselli e traverse, Via A. Gramsci con traverse, fino a contrada Ponte delle Tavole.

In particolare, le zona di Capodimonte, via Avellino e traverse, e contrade Nord avranno una interruzione immediata della fornitura.

GESESA sta attrezzando un servizio sostitutivo con autobotte con acqua potabile per queste zone che saranno posizionate nelle seguenti strade: in via Croce Rossa per la zona di Capodimonte, in via Benito Rossi per la zona di via Avellino e traverse.

I tempi di ripristino del servizio saranno comunicati appena sarà nota la durata dell’intervento in essere da parte della Regione Campania.

Ricordiamo, che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo il numero verde Gratuito da cellulare e rete fissa 800 51 17 17 e che è possibile segnalare disservizi anche attraverso l’App MyGesesa.

GESESA, inoltre, attiverà anche il servizio di messaggistica vocale telefonica che verrà inviato ai cittadini interessati.