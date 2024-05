Statale 87, ancora disagi per la circolazione per i lavori in corso che riguardano alcuni tratti ricompresi tra Fragneto Monforte e Campolattaro e tra Morcone e Sassinoro. I lavori in corso in corrispondenza del viadotto al km 88,90 della statale 87 “Sannitica”, tra i territori di Campolattaro e Fragneto Monforte, attengono ad un intervento di manutenzione programmata, per un investimento complessivo di oltre 1,5 milioni di euro da parte dell'Anas. «Nel dettaglio, le attività consistono - si apprende dall'Anas - in alcuni risanamenti e ripristini corticali di spalle e travi del viadotto, oltre che nella sostituzione dei cordoli e delle barriere stradali, nel rifacimento della pavimentazione e dei relativi giunti di dilatazione. In parallelo, si sta procedendo alla realizzazione di una paratia di pali per il contenimento di un’area franosa, situata a valle di un esistente impianto di sollevamento dell’acquedotto al km 88,48». La conclusione dell’intero intervento è fissata entro la metà del prossimo mese di giugno. Disagi anche dopo lo svincolo per Morcone dove è stato istituito, per i lavori in corso, il senso unico alternato con semaforo provvisorio. I rallentamenti provocano lunghe file e fanno aumentare notevolmente il traffico. Dal canto suo, il sindaco di Casalduni Pasquale Iacovella segnala che nel tratto dello svincolo per Casalduni, a causa dei lavori in corso, la carreggiata è interessata da un restringimento repentino. «Dove si stanno completando i lavori di palificazione e il muro di rivestimento c’è una strettoia dove bisogna stare attenti – dice – situata subito dopo il ponte. Per la maggior parte però degli automobilisti di Casalduni i disagi sulla 87 incidono in misura minore poiché viene utilizzata la provinciale verso Ponte per raggiungere Benevento».

Per il sindaco di Pontelandolfo Valerio Testa c’è da apprezzare lo sforzo che sta facendo l’Anas per la sicurezza del tratto di strada interessato dai lavori. «Speriamo che si tratta di interventi definitivi e risolutori - dichiara Testa - di problematiche ataviche anche se creano disagi». Per il primo cittadino del centro del Titerno però vanno realizzati interventi definitivi per riaprire interamente la carreggiata dove insiste la storica frana al Km 82,4, nel territorio del Comune di Torrecuso. «La mancata rimozione del semaforo provvisorio - ha continuato Testa - crea molti disagi. Sono oltre dieci anni che questa situazione va avanti e non si riesce a trovare una soluzione concreta. Ho avviato una discussione seria anche con i sindaci dei comuni della zona con incontri e con la condivisione di un documento per accelerare la soluzione delle problematiche. Il disagio è notevole tutto l'anno. Il transito è limitato anche per i mezzi di soccorso e dei vigili del fuoco perciò voglio sapere a che punto sono le progettualità al riguardo». L'area è interessata da un consistente movimento e ha seri problemi di carattere geologico, che negli anni passati con movimenti lenti trascinava il fango a ridosso della strada.

C'è necessita di monitorare e verificare se ci sono stati spostamenti della frana. Prosegue, intanto, l'impegno da parte del Comune di Torrecuso per realizzare il piano definitivo di risanamento idrogeologico, con lavori miranti al consolidamento e alla stabilizzazione della frana per eliminare pericoli di nuovi dissesti franosi. In precedenza è stato presentato e candidato il progetto esecutivo per ottenere il finanziamento di 4,5 milioni di euro. Dopo aver acquisito i pareri dalle autorità competenti e svolto le conferenze di servizio ad hoc, il piano è pronto e necessita solo di essere finanziato. La 87 è un'arteria importante poiché collega Benevento con Campobasso, la Campania con il Molise, molto trafficata poiché utilizzata dagli automobilisti di Fragneto Monforte, Fragneto l'Abate, Campolattaro, Casalduni, Pontelandolfo, Morcone, Santa Croce del Sannio e Sassinoro.