Discariche abusive a Benevento, nuovi occhi elettronici in quattro ecopunti

La guerra al sacchetto selvaggio ha quattro alleati in più. L'Asia ha definito, nella giornata di venerdì, le procedure per la installazione di nuovi dispositivi per il controllo elettronico dei conferimenti in corrispondenza di altrettanti ecopunti per la raccolta differenziata nelle contrade. Le aree che saranno dotate del sistema di monitoraggio da remoto sono contrada Olivola all'interno dell'omonima zona industriale, il punto in coabitazione tra le contrade Epitaffio - Pino - Ciancelle - Cardilli, Acquafredda e Madonna della Salute nel suo primo tratto di via San Leucio. Tutti siti accomunati dalla dislocazione di confine con territori contermini, spesso lungo strade ad elevata intensità di traffico e pertanto comodi bersagli per dimostrazioni di inciviltà. Negli anni gli ecopunti allestiti da Asia si sono trasformati ciclicamente in ricettacoli di immondizia non adeguatamente selezionata, nelle migliore delle ipotesi. Ma non sono stati infrequenti ritrovamenti di materiali pericolosi come l'amianto, scarti di edilizia, persino carcasse di animali. Non sono mancati episodi gravi come l'incendio dei cassonetti adibiti alla raccolta stradale, l'ultimo dei quali avvenuto nel 2018 proprio in contrada Olivola. Un attacco all'ambiente che si perpetra laddove dovrebbe al contrario avviarsi un corretto ciclo di recupero degli scarti. Per arrestare la tendenza la municipalizzata beneventana ha avviato da tempo un programma di videosorveglianza che, a regime, punta a monitorare integralmente le 14 stazioni zonali di conferimento. Il nuovo stock di installazioni è stato decretato due giorni fa nel corso del vertice che ha visto al tavolo l'amministratore unico Donato Madaro, il responsabile del settore tecnico Fernando Capone e il caposervizio Gino Mazza. Per la fornitura delle telecamere ci si rivolgerà alla Artistica di Torrecuso, azienda dal rapporto ormai collaudato con Palazzo Mosti, mentre la connessione dei dati sarà curata dalla beneventana Campaniacom. Scelta local anche per l'affidamento del servizio di gestione delle immagini che sarà espletato dalla società di vigilanza privata Global security, anch'essa con sede in città.

Una scelta obbligata quella di rivolgersi ad operatori autorizzati alla luce delle stringenti normative sulla gestione dei dati che impediscono di fatto all'azienda di procedere a sanzioni automatiche nei confronti dei trasgressori immortalati dalle immagini.

Una lacuna che nel prossimo futuro si conta di colmare con l'ausilio dei vigili: «Stipuleremo una convenzione con la polizia municipale - spiega l'amministratore di Asia Donato Madaro - per concordare i termini di utilizzo delle riprese ai fini dell'accertamento dei comportamenti illeciti. La polizia muncipale potranno così elevare sanzioni agli autori accertati di condotte inaccettabili che purtroppo continuano a verificarsi. Chiaramente le immagini saranno a disposizione anche delle forze dell'ordine per individuare eventuali reati penali. Asia prosegue nelle attività di monitoraggio del territorio installando questi nuovi quattro dispositivi al servizio di altrettante contrade della città. Stiamo rispettando un cronoprogramma che prevede l'installazione di un sistema di videosorveglianza in tutte le isole ecologiche' situate nelle contrade dove, purtroppo, nonostante gli sforzi aziendali non si ferma il fenomeno degli sversamenti illeciti effettuati da persone incivili che provengono, per la maggior parte, da fuori comune». Telecamere che sono già in funzione presso gli ecopunti di contrada San Chirico, contrada Piano Cappelle e a Pantano - San Vitale. Quest'ultimo stazionamento, oggetto di un recente trasferimento da parte dell'Asia, resta al centro delle contestazioni da parte del comitato zonale che non condivide le scelte aziendali. E proprio a Pantano, dopo le proteste per degli sversamenti da parte del comitato locale, Asi ha fatto un nuovo intervento ieri. Madaro sottolinea che «si confida nella collaborazione dei cittadini».

