Dispersione scolastica, arrivano dal Pnrr 3,7 milioni di euro per combattere il fenomeno in provincia di Benevento. Si tratta della quota sannita dei primi 500 milioni ripartiti da un decreto del ministero dell'istruzione nell'ambito di un intervento complessivo da 1,5 miliardi di euro finalizzato a comprimere fino al 10% - più in linea con il dato europeo - la percentuale di abbandoni precoci in Italia, che adesso sfiora il 13% mentre a livello regionale raggiunge il 16%.

I numeri sanniti del «mal di scuola» sono contenuti nel Rapporto sulla dispersione scolastica sviluppato nei giorni scorsi dall'Ufficio Scolastico Regionale, che misura abbandoni e frequenze irregolari nell'attuale anno scolastico. Considerato che il limite di assenze da non superare in un anno scolastico è del 25% delle 1.200 ore previste (quindi 300 ore), superano questa soglia oltre 600 alunni su 21mila in tutto il territorio provinciale. A questi ne vanno aggiunti altri 28 che non frequentano mentre in 60 casi è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni per il reato di inosservanza dell'obbligo di istruzione per i minorenni.

Venendo ai territori, fra le scuole primarie il fenomeno coinvolge quasi il 20% degli alunni di Guardia Sanframondi, il 7% degli alunni di Telese ed il 6,50% degli alunni di Apice. Per quanto riguarda invece le scuole medie ancora una volta Telese e Guardia Sanframondi sono al 7%, con Pietrelcina e Limatola al 5%. Fra gli istituti superiori, infine, emergono i dati relativi a Cerreto Sannita (15%), Montesarchio (11%) e Benevento città (8%), Morcone (6%) e Sant'Agata dei Goti (5%). Secondo il Gruppo di lavoro dell'Usr per la prevenzione della dispersione scolastica, guidato dal direttore generale Ettore Acerra e formato da Domenica Addeo, Barbara Barbieri, Anna De Paola, Paola Di Natale, Mirella Scala e Maria Vittoria Fariello «Un dato che emerge è l'alto tasso di frequenze irregolari riscontrato nel biennio delle scuole secondarie di secondo grado, anche a causa di scelte non consapevoli e/o mancato orientamento in uscita dal primo ciclo».

Si forma così il gruppo che l'Istat definisce «early leavers», cioè quei giovani dai 18 ai 24 anni che non hanno concluso il ciclo degli studi e che perciò non hanno conseguito un titolo finale. Una dinamica che adesso si vuole combattere con una progettualità ad hoc alimentata dai fondi Pnrr. In questa prima fase è stata individuata quale destinataria la fascia di età 12-18 anni. Fra le scuole beneficiarie in provincia di Benevento, nove istituti sono del capoluogo: il polo "Palmieri-Rampone" (contributo 254mila euro), l'istituto alberghiero "Le streghe" (252mila euro), l'Istituto tecnico industriale "Lucarelli" (199mila euro) il liceo "Guacci" (189mila euro) il liceo "Galilei-Vetrone" (173mila euro) l'Istituto "Alberti" (147mila euro), il liceo artistico "Virgilio" (142mila euro), il liceo classico "Giannone" (84mila euro) e l'Istituto comprensivo "Bosco Lucarelli" (82mila euro). In elenco poi l'Istituto superiore "Lombardi" di Airola (200mila euro), l'Istituto Comprensivo "Manzoni" di Amorosi (80mila euro), l'Istituto "Carafa - Giustiniani" di Cerreto Sannita (217mila euro), l'Istituto comprensivo di Colle Sannita (66mila euro), l'Istituto comprensivo "Kennedy" di Cusano Mutri (75mila euro), l'Istituto superiore Faicchio-Castelvenere (261mila euro), l'Istituto comprensivo "Da Vinci" di Limatola (91mila euro), l'Istituto professionale "Aldo Moro" di Montesarchio (264mila euro), l'Istituto superiore "Fermi" di Montesarchio (135mila euro), l'Istituto comprensivo "Ilaria Alpi" di Montesarchio (86mila euro), l'Istituto superiore "Don Peppino Diana" di Morcone (108mila euro), l'Istituto comprensivo di Pietrelcina (75mila euro), l'Istituto comprensivo di Ponte (85mila euro), l'Istituto comprensivo "S@MNIUM" di Pontelandolfo (86mila euro), l'Istituto superiore "Medi" di San Bartolomeo in Galdo (114mila euro), l'Istituto comprensivo di San Bartolomeo in Galdo (83mila euro), l'istituto comprensivo "Fragnito" di San Giorgio la Molara (87mila euro) l'Istituto superiore "De' Liguori" di Sant'Agata dei Goti (171mila euro), l'istituto superiore "TELESI@"di Telese Terme ( 155mila euro) e l'istituto Comprensivo di Vitulano (76mila euro).