Un distretto del commercio per la Valle Telesina

Si chiama «Valle Telesina» il primo Distretto Commerciale diffuso nato in provincia di Benevento e che ha come ente capofila il Comune di Telese Terme, retto dal sindaco Giovanni Caporaso. Del Distretto Commerciale fanno parte i comuni di Amorosi, Caiazzo, Castelcampagnano, Castelvenere, Piana di Monte Verna, Puglianello, Ruviano, Solopaca e Telese Terme e le Associazioni di categoria Confesercenti e Confcommercio.

«I Distretti commerciali sono una grande opportunità non solo per la coesione del territorio ma soprattutto per il rilancio delle imprese - ha commentato Vincenzo Schiavo, presidente Confesercenti Campania nonché vicepresidente nazionale con delega al Mezzogiorno, dopo la firma dal notaio dell'atto costitutivo - perché rappresentano una grande opportunità che la Regione Campania sta mettendo a disposizione delle imprese del territorio e, con le associazioni riconosciute a livello nazionale, si possono attivare progetti che la stessa Regione può finanziare. Confesercenti, al fianco dei sindaci del territorio e grazie al comune capofila e alle imprese del territorio, può fare in modo che alcuni progetti, come quelli di riqualificazione del territorio e delle aree commerciali o la sponsorizzazione dei prodotti di eccellenza del territorio, possano essere riconosciuti a livello nazionale ed internazionale mettendo a disposizione quelli che sono i canali per la internazionalizzazione che Confesercenti oggi possiede».

«Con l'aggregazione di tanti comuni il distretto commerciale Valle Telesina può rappresentare uno dei primi progetti dell'area Sannio che vedrà protagonisti tanti sindaci e imprese del territorio», ha concluso Schiavo.