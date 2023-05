Domani la presentazione delle Olimpiadi dei Forum

La sala consiliare di Cusano Mutri ospiterà domani pomeriggio alle 18.00 la presentazione del dossier ‘Cusano 2023 - VIII edizione delle Olimpiadi dei Forum’.

Saranno presenti il presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, il presidente UsAcli Benevento Alessandro Pepe, il presidente del Coordinamento dei Forum Benevento Daniele Belmonte, il consigliere del Comune di Cusano Mutri Antonio Iadarola ed il presidente del Forum dei Giovani di Cusano Mutri Floriano Iassogna. Moderatrice dell’incontro sarà Teresa Morone, vicepresidente provinciale della Commissione Politiche Giovanili.

Le Olimpiadi dei Forum dei Giovani, evento promosso dal Coordinamento dei Forum dei Giovani di Benevento, sarà ospitato quest'anno dal Comune di Cusano Mutri dal 27 al 30 luglio.

«Lo svolgersi di questa manifestazione nel nostro piccolo borgo sarà motivo di orgoglio e allo stesso tempo una grande occasione per l’intera comunità – ha dichiarato Floriano Iassogna -.

Cusano 2023 vuole essere uno stimolo a migliorare, a collaborare, a far conoscere le bellezze del nostro paese, dagli spazi pubblici alle eccellenze enogastronomiche, passando per l’artigianato locale e alcune attività sportive caratteristiche. I prossimi mesi saranno molto intensi e sono sicuro che in tanti potranno e vorranno contribuire alla buona riuscita delle Olimpiadi dei Forum».