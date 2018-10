Domenica 7 Ottobre 2018, 21:39

È di un morto e di due bimbi feriti in maniera non grave il bilancio di uno scontro frontale avvenuto sulla SS88 nei pressi dello svincolo per Morcone, in provincia di Benevento. Lo scontro è avvenuto tra un'Audi ed una Fiat Punto. La vittima è un trentenne di Fragneto Monforte che guidava la Punto a bordo della quale viaggiano i due bambini che non sarebbero in gravi condizioni. Sempre nel Sannio, nel pomeriggio, un'auto ha perso il controllo e si è schiantata contro un muro: a perdere la vita un operaio di 31 anni.