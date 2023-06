Boom di visitatori, ieri mattina, per l'iniziativa «Domenica al Museo»: lo splendido scenario del Teatro Romano di Benevento ha accolto cittadini e turisti che hanno ammirato l'intera area archeologica che costeggia l'antico quartiere Triggio. Un successo evidenziato anche dal già direttore dell'area monumentale, Ferdinando Creta. «Continua il successo per le domeniche gratuite - commenta Creta - i numeri confermano la crescita di musei periferici come il nostro Teatro Romano. Intanto noi ci sforziamo di promuovere un teatro non solo ben tenuto ed accogliente, ma anche vivo, dove è possibile condividere esperienze culturali ed artistiche diversificate, come la musica, la danza e la lettura per bambini». Un risultato importante ottenuto grazie anche alla sinergia con le associazioni culturali ed artistiche che operano sul territorio. Ieri oltre 400 i biglietti distribuiti nella sola fascia mattutina (9-14), con il personale impiegato presso il monumento impegnato in specifiche visite guidate. «Questo è un format che sta funzionando e funziona sempre più per la capacità di essere accoglienti - prosegue Creta - nata da un'attenta e vincente politica dell'offerta diversificata e da un'ottima accoglienza che lascia turisti e visitatori soddisfatti».

Quella di ieri, inoltre, è stata la prima occasione ufficiale per ammirare il restyling dell'intero sito archeologico reso ancora più accogliente grazie al restauro dell'ingresso principale con la rimozione dei ponteggi. Traguardo importante in vista di un ricco programma di eventi estivi. «Se avessimo delle risorse maggiori probabilmente avremmo un vero gioiello, però lo sforzo fatto fino a oggi dalla Direzione regionale Musei Campania credo sia stato davvero buono e di grande attenzione per il Teatro Romano. Gli ultimi lavori lo valorizzano ulteriormente in termini di accoglienza e nei prossimi giorni saranno eseguiti anche degli interventi nelle aree verdi. Puntiamo, inoltre, a installare ulteriori pannelli didattici che raccontino nel dettaglio tutto il percorso del Teatro. Per quanto concerne, invece, gli appuntamenti che caratterizzeranno l'imminente estate, oltre a quelli già annunciati come il Premio Strega, prevedo una quindicina di eventi e avremo anche una serata dedicata al teatro antico in collaborazione con la Fondazione del Teatro Greco di Siracusa» conclude Creta. Esprime soddisfazione per un altro fine settimana da sold out nelle strutture ricettive e nei siti artistici e culturali della città anche il vicesindaco Francesco De Pierro. «Benevento è una città che sta crescendo in maniera esponenziale sul piano attrattivo. spiega il numero due di Palazzo Mosti - I turisti con la loro presenza ci testimoniano la bellezza della nostra città». Oltre al tour dell'area archeologica spazio anche alle iniziative per ogni età, con i volontari del progetto nazionale «Nati per leggere» che hanno condiviso con i bambini e i loro genitori la meraviglia della lettura a bassa voce. «Il nostro è un programma sanitario spiega Rossella, una delle volontarie promosso dall'associazione pediatri in collaborazione con l'associazione bibliotecai e il centro per la salute dei bambini. Siamo attivi da oltre venti anni con l'obiettivo di promuovere la lettura precoce assieme ai genitori. Mettiamo a disposizione la nostra biblioteca per tutti i genitori che vengono ai nostri incontri». Lettura ma anche laboratori di danza con gli allevi del Centro studi Carmen Castiello con la collaborazione della maestra Maria Chiara Tedesco si sono esibiti in una lezione di danza hip hop.