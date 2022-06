Pedopornografia: condannato don Nicola De Blasio, ex direttore Caritas Benevento

Don Nicola De Blasio, 56 anni, ex parroco della Chiesa di San Modesto ed ex direttore della Caritas diocesana di Benevento, è stato condannato - con rito abbreviato - a tre anni e sei mesi di reclusione perché accusato di detenzione e scambio di materiale pedopornografico.

La sentenza è stata emessa oggi dal Tribunale di Napoli. Il giudice ha anche deciso, come chiesto dai difensori, la scarcerazione, disponendo i domiciliari in una struttura del Beneventano. De Blasio, 56 anni, sacerdote molto conosciuto per il suo impegno sociale nel Rione Libertà, tre giorni dopo il suo coinvolgimento nell'inchiesta della procura di Torino su un giro di pedopornografia on line si era dimesso da tutti i suoi incarichi.