Donna disperata si getta dalla finestra Presa al volto da poliziotti e vicini di casa

BENEVENTO - Minuti di tensione e palpitazione in via Cocchia, nel quartiere Libertà a Benevento, dove una donna ha indugiato per diversi minuti dalla finestra di casa e poi, nonostante, gli appelli dei soccorritori, si è lanciata nel vuoto. I poliziotti e alcuni vicini l'hanno afferrata al volo evitando che finisse sul marciapiede.

Il video è stato ripreso dai vicini di casa e si sente distintamente l'invocazione "Elvira" "Elvira non lo fare" che purtroppo la donna non ascolta quando si lascia andare nel tentativo di togliersi al vita.