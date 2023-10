Nella quinta edizione del Festival nazionale dell'economia civile svoltosi a Firenze, dedicato al «Rapporto sul Benvivere delle province italiane 2023», non sono arrivate indicazioni confortanti per Benevento. Il capoluogo, infatti, figura nella «flop 10» insieme a Reggio Calabria, Caltanissetta, Foggia, Taranto, Napoli, Nuoro, Caserta, Vibo Valentia e Crotone, che chiude la graduatoria perdendo ben tre posizioni. Emblematica la presenza nel ranking di ben tre città campane.

Lo studio si basa su classifiche, indicatori ibridi, benessere soggettivo, partecipazione e invecchiamento attivo, dai quali vengono fuori gli algoritmi che determinano i piazzamenti. L'iniziativa voluta dall'ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio e ideata nel 2019 con i professori Leonardo Becchetti, Luigino Bruni e Vittorio Pelligra, mira a rispondere alla domanda «che cosa fa, di un territorio, un posto ideale in cui trascorrere la propria vita?». La ricerca ha visto la conferma al vertice di Bolzano. Lo studio è curato da Leonardo Becchetti, Dalila De Rosa e Lorenzo Semplici e realizzato dalla Scuola di economia civile con Avvenire e con il contributo di Federcasse e Confcooperative, riguardante appunto «Benvivere» e «Generatività» delle province italiane.

Tra l'altro, non sono stati registrati «miglioramenti significativi fra le macroaree della penisola» rispetto allo scorso anno. Considerando qualche piccola eccezione, nel complesso il meridione non ha recuperato sul settentrione e sul centro, che a sua volta pure ha lasciato invariato il gap rispetto al Nord.

Nella classifica 2023 di «Benvivere»,(+3 posizioni rispetto al 2022) e Prato (+2). Scendono, invece, Firenze e Siena (-3), rispettivamente quinta e sesta dietro Milano. Nella top 10 figurano anche Trento, Ancona, Bologna, Gorizia. Le province che hanno scalato più posizioni, ben 15, sono state Sud Sardegna, Sondrio, Bergamo, Rimini, Terni e Alessandria. Al contrario, quelle che ne hanno perse di più (sempre 15) sono Rieti, La Spezia e Trieste. Anche secondo la graduatoria legata alla «Generatività»,. Dietro loro Pordenone e Reggio Emilia. Nel complesso, la classifica mostra una certa stabilità rispetto al 2022, specie per quanto riguarda indicatori come l'età media della madre al parto, il numero medio di figli per donna, le banche del tempo, la raccolta differenziata e il numero di Neet.In generale, a incidere nel bene e nel male sono state ancora in misura preponderante le dinamiche correlate alla pandemia, che da una parte ha spinto a una maggiore digitalizzazione e diffusione della banda larga, ha determinato un calo generalizzato dei reati e in molti casi un miglioramento del trasporto pubblico, ma dall'altra ha destabilizzato gli indicatori relativi alla salute, alla cultura, al turismo e all'occupazione soprattutto giovanile.Per quanto concerne Benevento, è evidente che la questione legata alle nascite ha un peso rilevante nel flop legato, in particolare, alla «Generatività». «Il Sannio sconta lo stesso gap del meridione - dice il sindacalista Antonio Riccio -, in svantaggio rispetto alle altre due macroaree dello stivale. Ma questa non è una novità».