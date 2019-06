«Down tour», attivisti in piazza per sconfiggere il pregiudizio

Giovedì 6 Giugno 2019, 01:20

BENEVENTO - Partito il 2 giugno, il «Down Tour» ha fatto tappa in piazza Castello. Un momento di festa e di aggregazione, ma anche di informazione e sensibilizzazione. Gli eventi sono curati dalla neo associazione Aipd di Benevento. «Da genitori abbiamo sentito la necessità di creare questa associazione perché riteniamo che sul territorio ci sia bisogno di una maggiore attenzione» afferma il presidente Riccardo Derna, aggiungendo: «Abbiamo trovato una grossa solidarietà da parte della popolazione». L’associazione è punto di incontro e confronto per tutte le famiglie che hanno figli con disabilità. Il tour del camper associativo, partendo da piazza Risorgimento per presentarsi ai cittadini, poi ha sostato nei giardini della Rocca dei Rettori con l’evento «Nati per leggere» rivolto ai bambini che hanno sperimentato sistemi di lettura. Incontri itineranti, dunque, che ieri pomeriggio hanno previsto un momento di puro divertimento. Gonfiabili per i più piccini, artisti di strada, l’esibizione degli allievi del centro studi «Dancing on the world» per la direzione artistica di Francesca De Nigris, cui è seguito un flash mob dei ragazzi del centro sociale polifunzionale «È più bello insieme». Informare è la parola chiave dell’associazione, perché nessuno resti fuori o ai margini della società. Combattere un’unica «malattia», il pregiudizio, è l’obiettivo che da 40 anni l’associazione nazionale si prefigge. Oggi, giornata conclusiva, il convegno «Oltre la diversità» alla Rocca dei Rettori.