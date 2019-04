Droga nascosta negli slip, arrestati due pusher

Martedì 2 Aprile 2019, 18:09

BENEVENTO - Arrestati perché trovati con delle droga negli slip. E' successo l'altra notte in Valle Telesina dove due giovani sono stati trovati con dosi di cocaina nascosti negli indumenti intimi durante una perquisizione effettuata dalla polizia una volta fermata la loro auto a un posto di controllo. In particolare, l'attenzione dei poliziotti è ricaduta su una Fiat Panda di colore blu, con due persone di giovane età a bordo, proveniente dalla vicina provincia di Caserta.All'alt intimato dall'equipaggio i due giovani sono apparsi molto agitati tanto da ingenerare il sospetto che occultassero sostanze stupefacenti. Eseguita la perquisizione personale è stato rinvenuto, abilmente occultato negli slip del passeggero, un involucro di cellophane con al suo interno 12 piccoli pezzi di sostanza cristallizzata bianco-sporco e altri 3 dello stesso tipo di dimensioni più grandi. Dal successivo esame narcotest, la sostanza rinvenuta è risultata essere cocaina pura per un peso netto complessivo di 50 grammi. Spontaneamente, quindi, gli arrestati hanno dichiarato di aver acquistato la sostanza stupefacente presso il Parco Verde di Caivano.Nel corso della perquisizione è stata inoltre rinvenuta la somma di 420 euro in contanti ritenuti provento dell'illecita attività di spaccio di sostanze stupefacenti, nonché due telefoni cellulari che sono stati sequestrati.