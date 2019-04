Martedì 2 Aprile 2019, 18:57 - Ultimo aggiornamento: 02-04-2019 19:04

Stava cedendo una dose di eroina, il pusher arrestato nella mattinata di oggi, dalla Squadra Mobile di Benevento. Due poliziotti, in transito lungo via Collevaccino, avendo riconosciuto il giovane spacciatore, hanno osservato i suoi movimenti mentre si avvicinava al finestrino dell’auto di un cliente,.In pochi istanti hanno, così, assistito allo scambio della sostanza, recuperando la dose nelle mani dell’acquirente e la somma di venti euro in quelle del pusher. Per lo spacciatore, un ventiquattrenne originario di Ariano Irpino, sono scattate così le manette, con l’accusa di spaccio di stupefacenti ed è finito ai domiciliari.