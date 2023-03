Droga in cella con il drone, raid sventato a Benevento

Con un drone hanno tentato di portare nel carcere di Benevento droga e cellulari, ma l'operazione è stata

sventata dalla Polizia penitenziaria. È accaduto nella notte, secondo quanto riferisce il segretario regionale campano di Asppe confederata Consipe, Luigi Castaldo.

Gli agenti, che hanno avvistato il drone, a seguito di una perquisizione straordinaria hanno trovato sei smartphone, quattro microtelefonini e un grosso quantitativo di sostanza stupefacente. Secondo Castaldo «purtroppo nonostante l'inasprimento delle pene relative all'introduzione e al possesso di materiali e sostanze non autorizzate all'interno di un penitenziario, il business gestito dalla criminalità non ha remore, mentre per

qualcuno la presenza di droni è un miraggio».



Per il segretario generale Asppe confederata Consipe Claudio Marcangeli, «mentre qualcuno si preoccupa di dignità dei ristretti, di trattamento, di torture e di come ampliare i benefici per la popolazione detenuta, la criminalità non perde tempo ed investe in tecnologia per i propri fini illeciti in barba ad un sistema penitenziario che fa acqua da tutte le parti».