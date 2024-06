Attraverso l'uso di un drone recapitavano negli istituti di pena telefoni cellulari e schede intestate a persone inesistenti. In quattro sono ora imputati davanti al gup del tribunale di Benevento, che ha la competenza territoriale, perché proprio presso l'istituto di pena beneventano, nel novembre dello scorso anno, oltre a recapitare telefonini, avevano anche aggiunto degli stupefacenti.

APPROFONDIMENTI Benevento, «palpeggia una lavoratrice, poi offende l'interprete»: finisce in cella Benevento, scontri nel carcere di Capodimonte: alta tensione, feriti due agenti Benevento, tensione in carcere: feriti due agenti

Nell'udienza di ieri, i difensori hanno chiesto e ottenuto di beneficiare del rito abbreviato. C'è stata anche la costituzione di parte civile, tramite l'Avvocatura dello Stato del Ministero di Grazia e Giustizia. Il Ministero, infatti, ritiene che questa ripetitività di incursioni di droni negli istituti di pena abbia causato una serie di problemi, dai danni all'immagine alla gestione della sicurezza, ma anche riguardo al ricorso all'installazione di apposite apparecchiature in grado di intercettarli. Una costituzione di parte civile che è stata ammessa dal gup Roberto Nuzzo, il quale ha deciso che il verdetto per i quattro sarà emesso in un'udienza fissata l'8 luglio.

Gli imputati sono Simone Iacomino, 41 anni, di Portici, ora detenuto ad Agrigento; Veronica Virgilio, 37 anni, di Giugliano e Salvatore Sbrescia, 54 anni, di Portici, entrambi ai domiciliari; Vasil Dziatko, 36 anni, all'obbligo di firma a Sutri, in provincia di Viterbo. A dare il via alle indagini era stata alla fine dello scorso anno la Procura di Asti. L'indagine si era conclusa con una ordinanza del gip piemontese, che aveva poi trasmesso gli atti a Benevento, per competenza territoriale. Secondo l'accusa i quattro avrebbero creato un'organizzazione che, attraverso un drone opportunamente modificato, provvedeva alle consegne dei telefonini in vari istituti di pena. Oltre al carcere di Benevento, gli inquirenti ritengono che le consegne siano avvenute anche nelle carceri di Asti, Saluzzo, Agrigento, Catania, Ascoli Piceno, Teramo, Avellino, Ariano Irpino. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, uno dei partecipanti all'organizzazione si posizionava a una notevole distanza dal carcere, all'interno del quale c'era chi raccoglieva la confezione e provvedeva alla commercializzazione del contenuto. C'era anche un prezzario che prevedeva mille euro per gli smartphone e 300 euro per i micro-telefoni. Secondo gli inquirenti, a capo dell'organizzazione c'era proprio Iacomino, che poi provvedeva a ricompensare gli altri associati. Gli imputati sono difesi dagli avvocati Ettore Marcarelli, Laura Filippucci, Fiorella Fabozzo, Francesco Armentano e Gianluca Bona.