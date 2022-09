Droga davanti alle scuole vigili in strada e telecamere

Nell'ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici la giunta Damiano ha approvato il progetto «Scuole sicure». Progetto che prevede una maggiore e costante presenza dei vigili urbani nei pressi delle scuole con un'attività di indagine rinforzata con l'ausilio di telecamere e, già finanziato per quasi 13mila euro. Controlli che i caschi bianchi anche in orari extra lavoro, al comando del capitano Serafino Mauriello, effettueranno nei pressi degli istituti superiori dove potrebbe essere più facile lo spaccio di stupefacenti tra i giovani che arrivano da diversi centri limitrofi e qualcuno dal casertano per frequentare l'istituto alberghiero.

Il progetto «scuole sicure» avrà inizio tra qualche giorno, con l'avvio del nuovo anno scolastico. Amministrazione che con l'assessore all'istruzione Antonio De Mizio, con il delegato alla viabilità e vigili urbani Gaetano Mauriello e con la vicesindaca e assessore alla tecnologia Annalisa Clemente hanno già definito e risolto eventuali problemi legati all'inizio dell'anno scolastico. Intanto, è prevista l'installazione di nuove telecamere oltre all'aggiornamento di quelle esistenti, con un apposito capitolo nel bilancio di previsione, predisposto dall'assessore Bepy Izzo. «La videosorveglianza - dice Clemente - è divenuta oggi uno strumento indispensabile per i Comuni per il contrasto alla criminalità».



Il progetto «scuole sicure» poi, «riguarda - precisa la vicesindaca - interventi integrati finalizzati al rafforzamento delle iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di stupefacenti nelle aree vicine agli istituti scolastici». Telecamere che Clemente ritiene abbiano avuto un «alto effetto deterrente, un monitoraggio discreto e un controllo di vaste aree del territorio in tempi ristretti ed ottimizzazione dei costi. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza integrato e coordinato con l'intervento della polizia municipale costituisce, nell'ambito di questo progetto uno strumento importante per perseguire gli obiettivi inseriti all'interno della strategia complessiva delle politiche di sicurezza».