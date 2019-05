CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 22 Maggio 2019, 09:44

Ieri mattina, durante un controllo effettuato dalle unità cinofile del nucleo antidroga dei carabinieri presso il liceo scientifico «Medi Livatino», nel bagno degli alunni è stata rinvenuta una dose hashish. Il controllo, svoltosi nell'ambito della campagna «Cultura e legalità» a cura del comando provinciale carabinieri di Benevento e con l'ausilio del nucleo Cinofili di Salerno, prevede una serie di verifiche a campione all'interno degli istituti scolastici per contrastare lo spaccio e l'abuso di stupefacenti. Il blitz è scattato al suono della campanella, ovviamente all'insaputa di docenti e studenti, che hanno assistito e offerto la piena collaborazione ai militari.Visibilmente sorpresa e amareggiata la dirigente, Mariella Cirocco: «La scoperta di hashish nel nostro istituto - dice - ha messo in allerta me e tutti i docenti. Ringrazio le forze dell'ordine che periodicamente controllano le nostre scuole, perché è proprio grazie al loro operato che si può intervenire e cercare di arginare il problema della tossicodipendenza che è sempre più frequente tra i giovani». I controlli da parte dei militari non si sono svolti solo all'interno dell'istituto ma anche all'esterno e lungo la strada di accesso all'istituto con la perlustrazione di zaini e anche in qualche auto.