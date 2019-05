CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 24 Maggio 2019, 08:45

Nascondeva in uno scantinato svariate sostanze stupefacenti, suddivise in dosi pronte per essere smerciate, insieme ai proventi derivanti dall'attività di spaccio. Sono scattate le manette per Gerardo Mandato, cinquantottenne di Benevento, arrestato nella tarda mattinata di ieri e condotto in carcere dagli agenti della Squadra Mobile, che lo hanno colto in flagrante mentre prelevava parte della droga da un nascondiglio ricavato in una parete. Cocaina, eroina e marijuana le sostanze stupefacenti pronte a essere vendute, detenzione ai fini di spaccio il reato contestato all'uomo, difeso dall'avvocato Fabio Russo e vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, il cui arresto sarà vagliato nelle prossime ore dal Gup.