Scuole e movida osservati speciali ma vigilanza intensificata ovunque. Con l'ausilio impareggiabile del fiuto canino e il supporto prezioso dei cittadini in veste di «informatori». Sono i cardini del pacchetto di controlli potenziati anti-droga deciso ieri al tavolo tecnico in questura. Al summit presieduto dal vicequestore vicario Francesco Marino hanno preso parte tra gli altri i comandanti della Compagnie carabinieri di Benevento (Vincenzo Falce), Montesarchio (Armando Martignetti), Cerreto Sannita (Francesco Altieri), San Bartolomeo (Armando De Marco), il maresciallo della guardia di Finanza Carmine D'Argenio, i comandanti delle polizie municipali di Benevento, Fioravante Bosco, e San Giorgio del Sannio, Vincenzo Genito (presente anche il sindaco Mario Pepe). Assenti in blocco i rappresentanti dei Comuni di Montesarchio, Sant'Agata, Airola e Telese, destinatari dell'invito dopo aver partecipato al Comitato per l'ordine pubblico del 7 novembre a palazzo del Governo. Il vertice di ieri mirava a individuare una strategia complessiva d'intervento con una più stretta collaborazione tra forze dell'ordine e polizie locali, secondo quanto richiesto dal prefetto Francesco Antonio Cappetta sulla scorta della specifica direttiva del Viminale in tema di lotta agli stupefacenti. Ulteriore impulso all'attività anti droga è arrivato da alcuni episodi verificatisi in provincia e dalle recenti segnalazioni di consumo in pieno centro giunte dalla città, in particolare nei vicoli più bui in area movida. E su quest'ultimo fronte un validissimo aiuto arriverà dai quattrozampe specializzati di polizia, carabinieri e guardia di finanza: ogni fine settimana a rotazione il centro storico del capoluogo sarà vigilato da una unità cinofila nelle aree più esposte a spaccio e cessione di stupefacenti. Il dispositivo è stato testato per qualche ora già venerdì sera dai carabinieri. Un giro di vite calibrato sugli eccessi del divertimento serale che si accompagnerà alla stretta che sarà operata nelle ore diurne in prossimità degli istituti scolastici. Il tavolo di via De Caro ha ribadito la necessità di procedere al cosiddetto «Daspo urbano» con l'allontanamento di persone protagoniste di condotte illecite anche in materia di decoro, così come si è rinnovata l'attenzione sul divieto di accesso e di stazionamento nei pressi di esercizi pubblici a carico di pregiudicati per fatti di droga.

LA SORVEGLIANZA

Auspicata l'installazione di nuove telecamere nei nuclei urbani (per quelle del capoluogo si attende l'attivazione entro la fine dell'anno), particolarmente significativo è il riferimento fatto alla opportunità di accentuare l'interscambio di informazioni tra cittadini e forze dell'ordine che dovranno avvalersi maggiormente delle segnalazioni fornite dagli «osservatori», chiaramente in forma anonima e protetta.

LA LOGISTICA

Per quanto riguarda la provincia è stata definita la mappa dettagliata dei controlli potenziati che terranno conto della articolazione territoriale dei presìdi delle forze dell'ordine con intensificazione del coordinamento con le polizie municipali. Decisa inoltre la predisposizione di un report sulle attività svolte da parte dei comandi locali da inviare all'ufficio di gabinetto della questura periodicamente (il giorno 28 del mese). Il dossier finirà quindi sul tavolo del prefetto che presiederà con la stessa frequenza una sessione del Comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza a palazzo del Governo.

