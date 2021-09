Coltivazione e spaccio di droga, otto arresti lungo la sponda del Calore

Otto giovani, per lo più residenti in provincia di Benevento e due a Milano, sono stati arrestati dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Benevento, su richiesta della locale Procura della Repubblica, retta da Aldo Policastro.

I giovani sono accusati di coltivazione, detenzione al fine di spaccio e cessione a terzi (anche minori), di sostanze stupefacenti del tipo marjuana e hashish, nel periodo da luglio a ottobre 2020.

L'attività di indagine, iniziata nel mese di luglio 2020, ha consentito, tramite servizi di controllo lungo la sponda telesina del fiume Calore, di individuare 13 piante di cannabis sativa, di altezza media pari a 2 metri, in buono stato di vegetazione con numerose infiorescenze, coltivate in vaso.