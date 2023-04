Benevento, giorni d'inferno per la frana sulle rotaie

Claudio Coluzzi

Due giorni di inferno per migliaia di persone sulla linea Caserta-Foggia. L'epicentro dei disagi è stata la stazione di Benevento. Tutto ha avuto inizio ieri per una frana avvenuta sulla linea ferroviaria tra Amorosi e Telese. Da quel momento in poi il destino dei viaggiatori, senza informazioni e riferimenti, è rimasto appeso ai bus sostitutivi. Il punto è che, se è comprensibile un incidente di percorso dovuto al maltempo (e quindi non prevedibile) non è assolutamente comprensibile come società che fanno viaggiare ogni giorno milioni di persone non prevadano dispositivi in grado di funzionare quando c'è un'emergenza. Quindi il problema è stato il secondo giorno, quando ossia c'erano state ben 24 ore per organizzare al meglio percorsi alternativi e informare i viaggiatori.

L'INCUBO E' FINITO CON IL COMUNICATO DI TRENITALIA

«Dalle 17.30 di oggi pomeriggio sono tornati a circolare i treni tra le stazioni di Amorosi e Telese, sulla linea Caserta – Foggia.

La circolazione su quel tratto di linea era stata interrotta ieri mattina, 17 aprile, per danni dovuti dal maltempo che aveva causato l’erosione di parte della massicciata ferroviaria.

In totale sono stati 50 i tecnici, tra personale di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) e ditte appaltate, che hanno lavorato ininterrottamente per ristabilire le condizioni di sicurezza dell’infrastruttura e riattivare la circolazione ferroviaria, permettendo così di ripristinare l’offerta commerciale ordinaria sia dei treni regionali che a lunga percorrenza».