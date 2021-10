Due medici positivi Asl chiusa in città e in uno dei distretti

Sono rimaste chiuse per l'intera giornata di ieri due strutture Asl del territorio, a causa di due nuovi contagiati tra il personale. A risultare positivi ai tamponi effettuati ciclicamente, due medici che avevano già concluso da tempo il ciclo vaccinale: uno presta servizio nella sede di via XXIV Maggio, l'altro nel centro distrettuale di San Giorgio del Sannio. Nell'immediato, sono scattate le misure di isolamento per i due dipendenti,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati